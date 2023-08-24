



Путин о гибели Пригожина: талантливый, но совершал серьезные ошибки

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным российских СМИ, он выразил соболезнования семьям 10-ти погибших в авиакатастрофе в Тверской области.



"Первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди , которые внесли существенный вклад в наше общее дело в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы и ошибки у него были серьезные", - сказал Путин.



По его словам, Пригожин добивался "нужных результатов", в том числе, по его просьбе.



"Он был талантливым человеком, бизнесменом, работал с результатом не только у нас в стране, но и за рубежом, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - добавил он.



По словам Путина, СК РФ начало предварительное расследование крушения самолета, которое будет проведено "в полном объеме".

