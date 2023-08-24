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Путин о гибели Пригожина: талантливый, но совершал серьезные ошибки
24.08.2023 19:10 Алина Груднева

Путин о гибели Пригожина: талантливый, но совершал серьезные ошибки

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал крушение самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным российских СМИ, он выразил соболезнования семьям 10-ти погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

"Первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники "Вагнер". Хотел бы отметить, что это люди , которые внесли существенный вклад в наше общее дело в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы и ошибки у него были серьезные", - сказал Путин.

По его словам, Пригожин добивался "нужных результатов", в том числе, по его просьбе.

"Он был талантливым человеком, бизнесменом, работал с результатом не только у нас в стране, но и за рубежом, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - добавил он.

По словам Путина, СК РФ начало предварительное расследование крушения самолета, которое будет проведено "в полном объеме".
 

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