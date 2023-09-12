



Путин о Чубайсе: Мойша Израилевич какой-то

Президент России Владимир Путин прокомментировал тот факт, что экс-руководитель администрации президента Анатолий Чубайс уехал из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.



По данным прокремлевского информационного агентства РБК, соответствующее заявление он сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.



В частности, Путин прокомментировал слухи о том, что Чубайс вместе с супругой пытаются получить документы в Израиле.



"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется... Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то. Зачем он это делает? Удрал", - сказал Путин.

