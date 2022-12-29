



Путин: новейшие атомные ракетоносцы не имеют аналогов в мире

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота РФ.



«Новейшие атомные ракетоносцы... по многим характеристикам не имеют аналогов в мире», — заявил он.



Путин отметил, что новые подводные и надводные корабли обладают современными системами связи, навигации и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.