



Путин - "неудачник года" по версии Politico

Издание Politico представил рейтинг самых влиятельных людей Европы этого года.



В список был включен и президент России Владимир Путин. Под его фотографией значится: "Неудачник". Также издание отнесло Путина к категории "Мечтатели".



"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которым она обладала в советский период. Вместо этого его вторжение низвело его страну до третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала", - пишет Politico.



В то же время, отмечается: "Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей".



