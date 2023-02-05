



Путин – Нетаниягу: Вы превратитесь в “законную цель”

Россия обвинила Израиль в угрозе “эскалации” конфликта на Украине после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает возможность поставить в Украину системы противовоздушной обороны “Железный купол”.



“Мы говорим, что все страны, поставляющие оружие Украине, должны понимать, что мы будем рассматривать это вооружение как законные цели для вооруженных сил России”, – заявила журналистам в среду пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. “Любые попытки – реализованные или даже нереализованные, но заявленные поставки дополнительных, новых или каких-то других вооружений – приведут к эскалации этого кризиса. И все должны об этом знать".



Это произошло после того, как лидер “Ликуд” сообщил американскому новостному каналу CNN в среду , что Израиль рассматривает возможность поставки в Украину систем противовоздушной обороны, в том числе мощной системы “Железный купол”, которая перехватывает 90 процентов ракет, регулярно запускаемых террористическими группировками по Израилю.



“Ну, я, конечно, изучаю это”, – объяснил Нетаньяху, когда его спросили, может ли Иерусалим поставить Украине средства противовоздушной обороны.

Премьер-министр также сказал, что он может стать посредником в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией, заявив: “Если меня попросят обе стороны, и, честно говоря, если меня попросят Соединенные Штаты, потому что я думаю, вы знаете , на кухне не может быть слишком много поваров… и знаете, у нас есть собственный задний двор, с которым нужно иметь дело”. 3



Он также подтвердил сообщения New York Times о том , что американские войска перебросили запасы артиллерийских боеприпасов с территории Израиля на Украину. “Соединенные Штаты забрали значительную часть израильских боеприпасов и отправили их в Украину”, – сказал он американскому телеканалу.

Нетаниягу подчеркнул, что его правительство помогает Украине, нацелившись на иранское производство оружия, заявив: “Я не буду вдаваться в подробности, но Израиль действует против производства Ираном оружия, которое используется против Украины”.



Беспилотники иранского производства Shahed-136 несут ответственность за волну российских атак на Украину в последние месяцы.