Минобороны Литвы: Путин не знает, что ЗРК Patriot в Киеве уцелел

Президенту РФ Владимиру Путину еще не доложили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, атакованный 16 мая, уцелел. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



По словам министра, “российская армия каждую ночь пытается выследить "противоракетные комплексы Patriot” в Украине, чтобы их уничтожить, но безуспешно.



"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако, не повезло. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", – написал Анушаускас.

Russia is still trying to hunt down Patriot anti-missile systems every night. However, with no luck. The official version is already lying on putin's desk - all Patriot batteries have been destroyed. No one dares to tell him the truth.