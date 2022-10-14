



Путин не видит необходимости в переговорах с Байденом

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам его визита в Казахстан заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом "нет платформы" и он не видит в них необходимости.



"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", — заявил он.



Кроме того, во время выступления Путин заявил, что его поездка на G20 все еще остается под вопросом.



"Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем", — заявил он.