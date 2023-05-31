



Путин не посетит инаугурацию Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин не посетит церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Об этом пишет российское агентство "ТАСС".



По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Согласно данным турецкого издания Hürriye, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Путин могут посетить Анкару после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня.



Первым в страну совершит визит глава Кремля. Это будет его первая поездка в Турцию с 2020 года. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтвердил планы Эрдогана и Путина провести двустороннюю встречу. В то же время, он отметил, что дата и место встречи не определены.



