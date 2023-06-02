



Путин: не дадим раскачать ситуацию внутри России

Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза обсудил вопросы межнациональных отношений.



В обращении к ним он припомнил о "недоброжелателях".



По словам Путина, вопросы межнациональных межнациональных отношений "важны" для РФ. Он подчеркнул, что на встрече будет делаться уклон на обеспечение внутриполитической безопасности страны.



"С учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют наши недоброжелатели, для того, чтобы раскачать ситуацию внутри России. Мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого делать", - сказал он.