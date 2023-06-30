



Путин нарисовал красного человечка. Все аплодируют – видео

Президент России Владимир Путин 29 июня принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового времени”. Он нарисовал на доске рожицу и получил аплодисменты от собравшихся.



После окончания попытки мятежа Евгения Пригожина Путин, который до того времени редко проявлял медийную активность, стал вести себя как публичный политик. 28 июня президент России съездил в Дагестан, где осмотрел достопримечательности и пообщался с местными жителями в Дербенте.



После начала пандемии ковида Путин всегда старался избегать личных контактов. Публичные места, которые он посещает, закрывают для других людей.

