



Путин: Нам снова угрожают немецкими танками

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где сегодня отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.



Там Путин выступил с рядом заявлений, в частности о войне в Украине.



"Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты", - заявили Путин (цитата по РБК).



Путин подчеркнул: "Те, кто втягивают европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляют об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".



Также Владимир Путин отметил, что России "есть, чем ответить".



"И применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать", - сказал он.