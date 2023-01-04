



Путин наградит 6 человек за "героизм" в Макеевке

"Врио главы ДНР" Денис Пушилин сообщил, что президентом России Владимиром Путиным принято решение наградить 6 человек за героизм во время трагедии в Макеевке.



На видео, которое опубликовал Телеграм-канал проекта WarGonzo, Пушилин рассказывает, что выжившие после удара из HIMARS по зданию в Макеевке российские военнослужащие как только смогли отдышаться, сразу бросались вытаскивать товарищей, находящихся под завалами, рискуя собственной жизнью.

Пушилин добавил, что пока речь идет о шести военных, информация по которым собрана, но по мере того, как будет появляться новая информация, число награжденных может быть увеличено.



"Это важно, поскольку ребята - герои, думали о своих товарищах", - добавил Пушилин.