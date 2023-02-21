



Путин: Мы сделали все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами

Президент РФ Владимир Путин начал свое послание Федеральному собранию, в котором первым делом заговорил о событиях Донбассе.



"Мы делали все возможное, терпеливо вели переговоры о выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился другой сценарий. Все обернулось подлогом, жестокой ложью. Они закрывали глаза на политубийства, репрессии над неугодными, натаскивали националистов, поставляли оружие - особо подчеркну, что еще до ОСВ Киев и Запад вел переговоры о тяжелом вооружении. Помним о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие", - заявил он.



По словам Путина, все то время, когда "пылал Донбасс", а Россия искренне стремилась к мирному решению, Запад играл краплеными картами: "Понятие чести, порядочности - не для них, они привыкли плевать на весь мир".



"Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и понимание, что в современном мире не может быть деления на свои и чужие. Мы были открыты, искренне конструктивны к диалогу к Западу, много лет предлагали партнерам сотрудничество, но в ответ получали лицемерную реальность", - заявил Путин.