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Путин: мы "пощелкаем" Patriot, которые США передадут Украине
22.12.2022 18:56 Алина Груднева

Путин: мы "пощелкаем" Patriot, которые США передадут Украине

Президент России Владимир Путин назвал обещание США передать Украина ЗРК Patriot попыткой Запада "затянуть конфликт".

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 22 декабря. 

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все",— сказал он.

По словам Путина, США давно вовлечены в конфликты, "происходившие на советском и постсоветском пространствах". Относительно Patriot он сказал, что это "устаревшие системы", хуже С300.

"Россия "пощелкает" комплексы Patriot, которые будут поставлены Украине", – добавил он.
 

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