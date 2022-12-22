



Путин: мы "пощелкаем" Patriot, которые США передадут Украине

Президент России Владимир Путин назвал обещание США передать Украина ЗРК Patriot попыткой Запада "затянуть конфликт".



Соответствующее заявление он сделал в четверг, 22 декабря.



"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все",— сказал он.



По словам Путина, США давно вовлечены в конфликты, "происходившие на советском и постсоветском пространствах". Относительно Patriot он сказал, что это "устаревшие системы", хуже С300.



"Россия "пощелкает" комплексы Patriot, которые будут поставлены Украине", – добавил он.

