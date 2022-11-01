



Путин: Мы не прекращаем участие в зерновой сделке, а приостанавливаем

Украина должна гарантировать безопасность гуманитарного коридора, по которому вывозится зерно, и только тогда Россия может возобновить участие в зерновой сделке. Речь не об отказе, а именно о приостановке, объяснил журналистам президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана в Сочи.



Путину задали вопрос о причинах приостановки участия России в зерновой сделке, а также попросили отреагировать на обвинения Запада о том, что РФ провоцирует мировой голод.



Президент РФ напомнил, что процесс вывоза зерна из Украины был организован в интересах беднейших стран, но им в итоге доставлялось только 3-4 процента зерна, иногда - до 5 процентов. 34 процента шли в Турцию, 35 - в страны ЕС.



"Послушайте, разве для этого мы все делали?" - спросил российский лидер.



"Но дело даже не в этом, - продолжил он. - Была предпринята атака, хоть и безуспешная, со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Наши моряки оказались на высоте, отразили все атаки".



Но беспилотники частично шли в коридоре, по которым вывозится зерно из Украины, отметил президент. Подводные аппараты, по его данным, несли до 500 кг взрывчатки - и при попадании ничего бы ни осталось ни от корабля, ни от зерна, констатировал Путин. "И они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны были обеспечить безопасность, и для гражданских судов", - подчеркнул он.



"А ведь если Украина долбанет по этим судам, виноваты будем мы", - признал президент РФ.



На Западе же, по его словам, "трещат" об отказе России, не упоминая, чем это вызвано. "А вызвано это созданием угрозы для гуманитарного коридора", - напомнил Путин.



"Мы не говорим, что Россия прекращает участие в этой операции", - заявил он, подчеркнув, что речь именно о приостановке. Президент уверен, что Украина должна гарантировать ООН, что угроз для гражданских судов и для судов, обеспечивающих безопасность, создаваться не будет.

