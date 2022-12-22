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Путин: мы хотим скорейшего завершения войны
22.12.2022 18:49 Алина Груднева

Путин: мы хотим скорейшего завершения войны

Россия хочет скорейшего завершения войны в Украине.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - отметил он.

По словам Путина, все войны заканчиваются переговорами, а руководство Киева "само себе запретило вести этот процесс".

"Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет", – добавил он.
 

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