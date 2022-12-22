



Путин: мы хотим скорейшего завершения войны

Россия хочет скорейшего завершения войны в Украине.



Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.



"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - отметил он.



По словам Путина, все войны заканчиваются переговорами, а руководство Киева "само себе запретило вести этот процесс".



"Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет", – добавил он.

