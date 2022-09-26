



Путин может вернуться к переговорам с Украиной "на новых условиях"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность возвращения к переговорам с Украиной, но на новых условиях.



Как сказал Чавушоглу, об этом Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на саммите ШОС, передают РИА Новости.



"В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях", - заявил Чавушоглу.



О каких "новых условиях" идет речь, не уточняется.



