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Путин может вернуться к переговорам с Украиной "на новых условиях"
26.09.2022 20:48 Ольга Белозерова

Путин может вернуться к переговорам с Украиной "на новых условиях"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность возвращения к переговорам с Украиной, но на новых условиях.

Как сказал Чавушоглу, об этом Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на саммите ШОС, передают РИА Новости.

"В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях", - заявил Чавушоглу.

О каких "новых условиях" идет речь, не уточняется. 

 

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