



Путин может приехать к Эрдогану уже в ближайшие дни, – СМИ

Президент РФ Владимир Путин может прибыть с визитом в Турцию уже в ближайшие дни. По крайней мере, об этом сообщает турецкое издание Milliyet, обращая внимание, что это станет первым визитом Путина в страну-члена НАТО с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Перед визитом Путина Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению работы "зерновой инициативы", сообщает издание. Так, Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с Министерством иностранных дел, Минобороны и Министерством торговли.



Как известно, ранее турецкие СМИ возможной датой посещения Путина Турции называли конец августа. В ходе визита, вероятно, будет обсуждаться тема возобновления "зернового соглашения".



Напомним, о "приостановлении" своего участия в "зерновом соглашении" РФ заявила 17 июля 2023 года, мотивировав такое решение якобы невыполнением его условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен, а Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате. После этого Россия прибегла к атакам по черноморским портам.



В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.