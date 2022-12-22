



Путин лишил миллиардера российского гражданства

Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.



В сентябре Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он стал премьером непризнанной республики.



Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково».



Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров.



Переезд он объяснил желанием поддержать местных жителей. «Сегодня люди Арцаха находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — говорил миллиардер.



