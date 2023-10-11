Путин – Израилю и ХАМАСу: Детей и женщин оставьте в покое

Главное из заявлений президента России в ходе Российской энергонедели.

Не понимаю, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию.

Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание Палестинского государства.

Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно параллельно и решение о создании второго государства. Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана.

Обострение в Израиле не повлияет на добычу нефти, но может повлиять на логистику, страховку, фрахт.