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Путин – Израилю и ХАМАСу: Детей и женщин оставьте в покое
11.10.2023 16:42 Наталья Богинская

Путин – Израилю и ХАМАСу: Детей и женщин оставьте в покое

Главное из заявлений президента России в ходе Российской энергонедели.

  • Не понимаю, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию.
  • Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание Палестинского государства.
  • Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно параллельно и решение о создании второго государства. Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана.
  • Обострение в Израиле не повлияет на добычу нефти, но может повлиять на логистику, страховку, фрахт.
  • Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной, но это может привести к большим проблемам.

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