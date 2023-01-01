



Путин использовал новогоднее обращение как боевой клич – Reuters

Президент России Владимир Путин посвятил свое ежегодное новогоднее обращение в субботу сплочению российского народа вокруг его войск, воюющих на Украине, и заверению в победе над украинскими “неонацистами” и “Западом, намеревающимся уничтожить Россию”, пишет Reuters.



В суровом и воинственном видеообращении, которое транслировалось по национальному телевидению, Путин назвал войну, которую он называет “специальной военной операцией”, почти экзистенциальной борьбой за будущее России.



Его солдаты, по словам президента, сражались “за нашу Родину, правду и справедливость… чтобы можно было гарантировать безопасность России”. Речь, произнесенная на фоне мрачных солдат в боевой форме, поставила войну в центр внимания, сообщив семьям, собравшимся на главный праздник года, что предстоящие месяцы потребуют поддержки и жертв от всех.

Кремль постепенно переводит общество в более боевой режим, переоснащая экономику, пострадавшую от шквала западных санкций и публично говоря, что конфликт может затянуться. В своем девятиминутном обращении – самом длинном за 22 года пребывания у власти – Путин нацелился на тех, кто выступает против конфликта, и этот личный крестовый поход теперь определяет его пребывание в должности и отношения России с миром.Отвергая призывы Киева к выводу российских войск в качестве предвестника переговоров, Путин сказал, что Россия “защищает наш народ и нашу историческую территорию”. Он также обвинил Запад во лжи России и в провоцировании Москвы на начало военной кампании.“Запад солгал о мире, – сказал Путин. "Теперь они цинично используют Украину и ее людей, чтобы ослабить и расколоть Россию”.“Мы никогда не позволяли этого и никогда не позволим никому сделать это с нами”, – добавил лидер России.Хотя за последние шесть месяцев Россия не добилась серьезных успехов на поле боя, Путин пообещал окончательную победу."Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним величие и независимость нашей страны", – сказал он. “Мы победим для наших семей и для России”.