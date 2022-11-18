



Путин исчез, назначив Шойгу "громоотводом". К чему готовиться

После освобождения ВСУ Херсона из публичного поля исчез президент РФ Владимир Путин.



Куда делся лидер РФ, почему министр обороны Шойгу стал главным "громоотводом", как долго будет работать тактика исчезновения ВВП и вообще, чего всем ждать дальше, рассказал в интервью Наташе Влащенко российский оппозиционер, блогер, стример и журналист Майкл Наки.



«Это его давняя тактика, причем с самого начала его правления. Когда была история с подводной лодкой «Курск», когда тонули моряки, Путин даже не вышел из отпуска. Он продолжал отдыхать в Сочи и появился намного позже, то есть он всячески сторонится любого публичного проявления во время каких-либо неприятных с его точки зрения ситуаций. Когда из Харьковской области отступали российские войска, оставляя все на свете, Путин в этот момент открывал колесо обозрения в Москве», – сказал эксперт в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».



Как отметил оппозиционер, Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с неприятными ситуациями и своим исчезновением пытается максимально переложить ответственность на других.



«Сейчас главным громоотводом служит Шойгу. Именно его рейтинг одобрения среди россиян крайне снизился. Такого еще не было за всю его бытность министром обороны», – отметил журналист.



Тем не менее, получится ли у Путина снять с себя ответственность за потерю Херсона – большой вопрос, потому что Херсон обещал лично он, так что и спрашивать должны с него.



«Но тактика эта давняя, и он будет продолжать ее исповедовать. Ровно поэтому отменилась и пресс-конференция, потому что похвастаться особо нечем, а разделять горечь поражения он не готов», – подытожил Наки.