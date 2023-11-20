



Путин имеет личный "флот" из 10 кораблей, а цена его новой яхты – $50 млн, – СМИ

Президент РФ Владимир Путин имеет личный "флот" из 10 кораблей, а цена его новой яхты – 50 миллионов долларов. К слову, одно из суден российского президента ремонтирует турецкая фирма Desan, выполняющая заказы стран НАТО. Об этом и многом еще интересном рассказывается в расследовании центра "Досье".



"Две новые яхты Путина - это 71-метровая яхта Victoria и сопровождающая ее 38 метровая лодка Orion. Теперь общеизвестный флот Путина составляет 10 кораблей", - говорят расследователи.



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Что известно о яхте Victoria



Яхта Victoria, согласно расследованию, относится к классу мегаяхт (от 70 метров в длину). Стоимость таких судов, как говорят журналисты, достигает сотен миллионов долларов, ежегодное обслуживание - еще несколько десятков миллионов долларов.



Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш". Она была заложена в 2005 году и строилась 14 лет. Это была первая попытка построить гражданскую суперхяту для Путина в России.



Корпус яхты Victoria спустили на воду в 2013 году и отправили в Италию на верфь компании ISA Yachts. Достраивали ее на верфях турецкой компании AES Yachts и спустили на воду в 2019 году.



На Victoria обычно ходит, как выяснили журналисты, Алина Кабаева, которую называют вероятной любовницей Путина, и ее окружение. Но сейчас Victoria стоит в Стамбуле на верфях компании Desan.



"Эта необычная фирма, которая выполняет не только гражданские заказы, но и строит военные корабли для НАТО и может работать с секретной документацией Альянса", - говорится в расследовании.



Яхты Путина



Среди известных кораблей Путина - яхта Graceful ("изящная" или "грациозная") длиной 82 метра была спущена на воду в 2014 году. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Стоимость оценивается в 100 млн долларов. Отметим, яхта Graceful успела покинуть немецкий порт до введения санкций ЕС.



Кроме того, в Италии была арестована яхта "Шахерезада", которую тоже связывают с Путиным. Она стоит 700 млн долларов.



Риторика "вражеского Запада"



Нить про "вражеский Запад" прослеживается во всех выступлениях российского диктатора Владимира Путина и его близкого политического окружения. Можно сказать, что это одна из вех идеологии путинского режима. Например, еще до масштабного вторжения Путин заявлял, что НАТО якобы объявило Россию своим врагом, а вступление Украины в Альянс несет угрозы РФ. Также звучали несколько тезисов про то, что Россия якобы воюет с НАТО в Украине. При этом, как видно из расследования, это не мешает Путину пользоваться благами так называемого "вражеского Запада".



Полную версию расследования смотрите на видео:



