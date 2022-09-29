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Путин и Трамп шутили над переименованием Израиля
29.09.2022 22:43 Александр Юзовский

Путин и Трамп шутили над переименованием Израиля

Главный корреспондент Белого дома в Нью-Йорке Питер Бейкер рассказал, как однажды президент РФ Владимир Путин пошутил, предложив назвать весь Израиль в честь экс-президента США Дональда Трампа.

По его словам, Путину надоело хвастовство экс-президента США, поэтому он позволил себе такую шутку.  

"Может быть, им следует просто назвать весь Израиль в честь тебя, Дональд", – сказал однажды Путин.

Бейкер рассказал, что экс-президент США разделил еврейскую общину и американских евреев с Израилем "точно так же, как он разделил свою политическую партию, сотрудников Белого Дома и даже свою семью".

 

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