



Путин и Трамп шутили над переименованием Израиля

Главный корреспондент Белого дома в Нью-Йорке Питер Бейкер рассказал, как однажды президент РФ Владимир Путин пошутил, предложив назвать весь Израиль в честь экс-президента США Дональда Трампа.



По его словам, Путину надоело хвастовство экс-президента США, поэтому он позволил себе такую шутку.



"Может быть, им следует просто назвать весь Израиль в честь тебя, Дональд", – сказал однажды Путин.



Бейкер рассказал, что экс-президент США разделил еврейскую общину и американских евреев с Израилем "точно так же, как он разделил свою политическую партию, сотрудников Белого Дома и даже свою семью".



