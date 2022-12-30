



Путин и Си Цзиньпин объявили о глобальном партнерстве

Президент России Владимир Путин провел 30 декабря переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.



Стороны договорились об укреплении сотрудничества.



"Китай на фоне сложной международной обстановки готов быть глобальным партнером России", – сказал в ходе переговоров Си Цзиньпин.



В свою очередь, Путин сказал, что по итогам уходящего года товарооборот между странами вырастет примерно на 25%.



"Россия и Китай продолжат сотрудничать в военно-технической сфере", – добавил он.

