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Путин и Си Цзиньпин объявили о глобальном партнерстве
30.12.2022 11:46 Алина Груднева

Путин и Си Цзиньпин объявили о глобальном партнерстве

Президент России Владимир Путин провел 30 декабря переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Стороны договорились об укреплении сотрудничества.

"Китай на фоне сложной международной обстановки готов быть глобальным партнером России", – сказал в ходе переговоров Си Цзиньпин. 

В свою очередь, Путин сказал, что по итогам уходящего года товарооборот между странами вырастет примерно на 25%. 

"Россия и Китай продолжат сотрудничать в военно-технической сфере", – добавил он.
 

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