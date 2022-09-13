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Путин и Шольц обсудили Украину: подробности
13.09.2022 19:54 Ольга Белозерова

Путин и Шольц обсудили Украину: подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт, сообщают РИА-Новости.

Беседа двух лидеров длилась полтора часа.

Как сообщается, Шольц призвал Путина "найти дипломатическое решение" ситуации в Украине. Также немецкий канцлер подчеркнул, что любые шаги РФ по аннексии не будут признаны и не останутся без ответа.

Также Шольц коснулся темы пленных. Он заявил, что с ними необходимо обходиться по нормам международного права.

Кроме этого, Путин и Шольц обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Шольц призвал избегать эскалации и выполнять рекомендации МАГАТЭ.

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