



Путин и президент Бразилии провели переговоры: что известно

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Лулой да Силвой.



Российский лидер сказал бразильскому коллеге о том, что "открыт к диалогу" по ситуации в Украине.



В ответ бразильский лидер отметил, что Бразилия готова участвовать в мирных переговорах с обеими сторонами конфликта. Он поблагодарил собеседника за приглашение посетить экономический форум в Санкт-Петербурге.



Президент Лула добавил, что не будет присутствовать на мероприятии, поскольку не может посетить Россию в данном конкретном случае.

