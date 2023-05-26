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Путин и президент Бразилии провели переговоры: что известно
26.05.2023 18:40 Алина Груднева

Путин и президент Бразилии провели переговоры: что известно

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Лулой да Силвой.

Российский лидер сказал бразильскому коллеге о том, что "открыт к диалогу" по ситуации в Украине.

В ответ бразильский лидер отметил, что Бразилия готова участвовать в мирных переговорах с обеими сторонами конфликта. Он поблагодарил собеседника за приглашение посетить экономический форум в Санкт-Петербурге.

Президент Лула добавил, что не будет присутствовать на мероприятии, поскольку не может посетить Россию в данном конкретном случае.
 

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