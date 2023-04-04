



Путин и Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля - Кремль

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду отправится в Москву для двухдневных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Кремль.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что два лидера обсудят призыв Лукашенко к немедленному прекращению огня в Украине на предстоящей личной встрече.



Путин и Лукашенко проведут переговоры по “актуальным двусторонним и международным вопросам” 5 апреля перед заседанием Высшего совета Союзного государства 6 апреля, говорится в сообщении Кремля, опубликованном во вторник.

