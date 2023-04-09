



Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле тет-а-тет до поздней ночи

Александр Лукашенко посетил кремлевскую квартиру президента России Владимира Путина в ходе визита в Москву. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире российских телеканалов в воскресенье.



Песков отметил, что Лукашенко побывал в апартаментах российского президента по личному приглашению Путина. Там политики задержались допоздна.

Какие темы обсуждали главы государств Песков не уточнил. Однако отметил, что ночевать на территории Кремля Путин стал чаще, пояснив это большей загруженностью рабочего графика президента.



Официальной резиденцией президента РФ является Сенатский дворец – первый корпус Кремля. Личные президентские апартаменты занимают часть помещений.



6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства. После этого Лукашенко поручил осуществить проверку боевой готовности в Вооруженных силах РБ. В ходе ревизии планируется протестировать органы управления воинскими частями и способность подразделений действовать в сложных условиях, а также проверить систему комплектования.