



Путин и Лукашенко похвастались крепким союзом

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко выступили на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

Глава Кремля сказал, что обе страны должны быть довольны тем, как выстраиваются их отношения.

"Беларусь является нашим союзником в прямом смысле этого слова. Россия готова дальше развивать атомные проекты в Беларуси, науку, готовить кадры", - подчеркнул он.

По словам Путина, у обеих стран есть планы сотрудничества в космосе.

В свою очередь, Лукашенко назвал укрепление белорусско-российских связей "естественным ответом на изменение ситуации в мире".

"Наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов. Главными вопросами в последнее время у нас были вопросы обороны и безопасности", - отметил он.