



Путин и Ким Чен Ын выразили приверженность "борьбе со злом"

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время произнесения праздничных тостов прославляли "священную войну" против Запада и крепкую дружбу между двух стран.



"Наш визит проходит в тот период, когда на международной арене ожесточенно разворачивается противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью. Мы с товарищем Путиным пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического и тактического взаимодействия", - сказал Ким Чен Ын.



Он уверен, что Россия "непременно одержит победу в борьбе со злом", которое, по его словам, "претендует на гегемонию".



По словам аналитиков, стороны должны обсудить оборонное сотрудничество. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что их встреча "выходит далеко за рамки потенциальной сделки по поставкам оружия".



"С точки зрения Северной Кореи, это вернет ей действительно значимые контакты с россией впервые после распада Советского Союза", - отметил он.