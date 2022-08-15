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Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами: подробности
15.08.2022 07:06 Ольга Белозерова

Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами: подробности

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами.

Путин написал лидеру КНДР по случаю Дня Независимости Кореи 15 августа. В своем письме он отметил, что РФ и КНДР будут расширять "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения, сообщает DW.

Лидер РФ отметил, что более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии.

Ким Чен Ын ответил Путину, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами вышли на "новый уровень". 

 

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