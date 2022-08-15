



Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами: подробности

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами.



Путин написал лидеру КНДР по случаю Дня Независимости Кореи 15 августа. В своем письме он отметил, что РФ и КНДР будут расширять "всеобъемлющие и конструктивные" двусторонние отношения, сообщает DW.



Лидер РФ отметил, что более тесные связи будут в интересах обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии.



Ким Чен Ын ответил Путину, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами вышли на "новый уровень".



