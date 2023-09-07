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Путин и Эрдоган договорились о поставке миллиона тонн зерна в страны Африки
07.09.2023 12:11 Евгения Маркова

Путин и Эрдоган договорились о поставке миллиона тонн зерна в страны Африки

Россия и Турция достигли “принципиальных договоренностей” о поставке миллиона тонн зерна при содействии Катара. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает “Интерфакс”.

“Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок”, – сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.

Россия организует поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки, а затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны Африки. Об этом после встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что эта инициатива не является альтернативой зерновой сделке.

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