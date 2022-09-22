



Путин хотел "перебить" мобилизацией тему обмена пленными, а получилось наоборот

Российские власти хотели оглашением мобилизации 21 сентября информационно перебить тему обмена пленными. Но получили обратный и двойной эффект.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.



"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такая традиционная бесхитростная тактика", - написала Маляр.



По ее словам, сначала в Кремле хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что технологически целесообразнее об этом сообщать в день обмена.



"Впрочем, сработало это наоборот - удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или перебивания темы не получилось", - отметила Маляр.



Напомним, ночью стало известно, что Украина и РФ провели самый масштабный обмен пленными, вернув домой 215 украинцев , среди которых и защитники "Азовстали". Взамен же было передан Виктора Медведчук и 55 российских военных.