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Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам, - СМИ
24.06.2023 16:10 Ирина Демьянова

Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин хочет избежать столкновений с ПИК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина, пишут российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к Генштабу РФ.

Отмечается, что у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву.

Сейчас скелет группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.

 "Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него остов "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", - пишут " Важные новости ".



 

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