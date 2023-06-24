



Путин хочет ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию вагнеровцам, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин хочет избежать столкновений с ПИК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина, пишут российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к Генштабу РФ.



Отмечается, что у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву.



Сейчас скелет группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ.



"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один - точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него остов "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", - пишут " Важные новости ".







