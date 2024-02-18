



Путин хочет, чтобы за рубежом поняли "ход его мыслей"

Президент России Владимир Путин прокомментировал нашумевшее интервью американцу Такеру Карлсону.



По данным росСМИ, он заявил, что крайне важно, чтобы за рубежом поняли ход его мыслей.



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Также Путин выразил недоумение из-за того, что его интервью Карлсону вызвало такой ажиотаж.



"Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", - отметил он.