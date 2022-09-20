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Путин готовит вечернее обращение к россиянам: что известно
20.09.2022 17:59 Раиса Вовк

Путин готовит вечернее обращение к россиянам: что известно

Президент РФ Владимир Путин собирается выступить во вторник, 20 сентября, по поводу "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Эту информацию подтвердили три источника, близких к администрации российского президента.

Выступление ожидается до конца дня (около 20:00), что именно скажет Путин, пока неизвестно. 

Также известно, что возможно после обращения Путина свое слово перед россиянами может сказать и министр обороны РФ Шойгу.

Напомним, сегодня в Украине на оккупированных территориях гауляйтеры устроили "флешмоб" по псевдореферендумам. Начиная со вчера, так называемые "общественные палаты" и "общественные советы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей начали выступать с требованием срочно провести псевдореферендумы о признании регионов субъектами РФ. 

Также сегодня государственная дума РФ в трех чтениях приняла закон, который вводит в уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", а также наказания за дезертирство и за добровольную сдачу в плен. 

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