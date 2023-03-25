



Путин: Генштаб вынужден вводить лимиты на использование боеприпасов

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале “Россия-1”, что у РФ “очень много” оружия с обедненным ураном, но российская армия его “пока не применяла”. Об этом сообщает ТАСС.



Также Путин сказал, что поставки вооружений Украине представляют угрозу России, однако Россия за год планирует произвести более 1600 танков. Тем самым у России будет в три раза больше танков, чем у Вооруженных сил Украины, отметил он.



По словам президента России, Генштаб ВС РФ вынужден вводить лимиты на использование боеприпасов военными. Он отметил, что не хочет сейчас давать рациональную оценку российских генералов.

“ВС РФ тратили гораздо больше боеприпасов, чем ВСУ. Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас Минобороны и Генштаб вынуждены вводить лимиты”, – сказал глава РФ.

Кроме этого, Путин заявил, что 1 июля Россия закончит строительство “специального хранилища для тактического ядерного оружия” в Беларуси. По его словам, Россия уже передала Минску комплекс “Искандер”, который может быть носителем ядерного оружия.