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Путин: детей с оккупированных территорий вывозили "легально"
17.06.2023 19:33 Алина Груднева

Путин: детей с оккупированных территорий вывозили "легально"

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Украине по итогам переговоров с африканской делегацией.

Он поблагодарил своих "африканских друзей" за то, что те не вмешиваются "во внутренние дела".

Более того, Путин высоко оценил позицию стран Африки в вопросе войны в Украине. Он добавил, что готов к диалогу со всеми, "кто желает мира с учетом интересов всех сторон".

"Россия по Уставу ООН имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их", - добавил он.

Путин заверил, что вывоз украинских детей со временно оккупированных территорий якобы был "легальным".
 

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