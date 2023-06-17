



Путин: детей с оккупированных территорий вывозили "легально"

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Украине по итогам переговоров с африканской делегацией.



Он поблагодарил своих "африканских друзей" за то, что те не вмешиваются "во внутренние дела".



Более того, Путин высоко оценил позицию стран Африки в вопросе войны в Украине. Он добавил, что готов к диалогу со всеми, "кто желает мира с учетом интересов всех сторон".



"Россия по Уставу ООН имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их", - добавил он.



Путин заверил, что вывоз украинских детей со временно оккупированных территорий якобы был "легальным".

