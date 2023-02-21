



Путин дал НАТО "от ворот поворот"

НАТО потребовала вернуться к инспекциям в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.



"США и НАТО открыто говорят о том, что их цель - поражение России. И после этого они хотят разъезжать по нашим оборонным объектам? Звучит как бред! Театр абсурда!", - заявил Путин.



Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, подчеркнул Путин.



Также России известно, что Запад причастен к попыткам нападения на российские аэродромы. Беспилотники, атаковавшие аэродромы в РФ, были оснащены при помощи инструкторов НАТО.



Также Путин заявил, что США пытались сломать созданную после Второй мировой архитектуру международных отношений, перекраивают мироустройство под себя.