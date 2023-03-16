



Путин – бизнесменам РФ: Я часто от вас слышал: Там надежнее. А теперь?

Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.



Путин вновь заявил, что российская экономика не рухнула, несмотря на санкции, отметив при этом, что страны Запада якобы предложили своим гражданам "перейти на репу". При этом, подвергнув критике руководство стран Запада, Путин сказал, что ему не нравится словосочетание "недружественные страны" – он считает, что многие жители этих стран на самом деле симпатизируют России. Официально в российских документах фигурируют "государства, совершающие в отношении России, её компаний и граждан недружественные действия".



“Экономика России начинает развиваться по новой модели, позитивные тенденции набирают силу. В 2023 году у нас будет целевая инфляция – ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут нашего коллапса”, – сказал президент РФ. “Один американский писатель (Марк Твен) сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так же и с нашей экономикой”.



Глава РФ призвал бизнес не хранить деньги за рубежом, а вкладывать их проекты в России. В качестве такого проекта он назвал развитие транспортного коридора Север-Юг, который планируется проложить из Ирана через Каспийское море.



"СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов", – сказал при этом Путин.



“Бизнесу не стоит упускать шанс занять ниши ушедших западных компаний, а то не ровен час некоторые захотят вернуться. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить”, – добавил Путин. “Но те, кто остался здесь и работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает советы нашим недоброжелателям”.



“Мы многие годы с вами знакомы. Я часто слышал: “Ну, там надежнее”. А теперь?”, – с иронической улыбкой спросил он.



Одной из интриг перед съездом РСПП был вопрос, будет ли на съезде кто-то из основных акционеров "Альфа-групп", с которых ранее просили снять санкции ряд оппозиционных деятелей, включая политзаключённого Илью Яшина и главу ФБК Леонида Волкова. Основные акционеры Пётр Авен и Михаил Фридман находятся за границей, на съезд пришёл их партнёр Герман Хан. Его фамилия также фигурировала в просьбах снять санкции, он сейчас живёт в России.



На съезде присутствовали, в частности, владельцы "Северстали" Алексей Мордашов, "Норникеля" Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, "Русснефти" Михаил Гуцериев, "Реновы" Виктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска. Все они находятся под санкциями тех или иных стран.





