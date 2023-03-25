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"Пути назад не будет": Дихтер призвал приостановить принятие закона
25.03.2023 20:46 Алина Груднева

"Пути назад не будет": Дихтер призвал приостановить принятие закона

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер призвал приостановить принятие закона в рамках правовой реформы.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что он поговорил об этом с членами "Ликуда" и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По данным СМИ, он призвал приостановить законодательный процесс до окончания Дня независимости, предупредив о расколе, из-за которого "пути назад не будет".

Между тем, ожидается, что сегодня вечером с таким же призывом выступит министр обороны Йоав Галант.
 

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