



Путч закончился, всплыл Шойгу

Впервые с момента начала мятежа Е.Пригожина официальные российские СМИ опубликовали сообщение о министре обороны С.Шойгу.

Утром 26 июня канал RT транслировал репортаж "Шойгу заслушал доклад командующего "Западной" группировкой войск".



"Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего «Западной» группировкой войск генерал-полковника Никифорова.



Никифоров доложил министру об обстановке на лини фронта и выполнении боевых задач, а также о формировании и боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск.



Как сообщает Минобороны России, Шойгу провёл совещание с командованием, в ходе которого отметил эффективность выявления противника на тактических направлениях в зоне ответственности группировки".

