



Пусть повесятся на своих тфилин: Захави Ацбани не вернется на 103FM

После более чем 25 лет вещания на станции - Натан Захави (Захави Ацбани), по всей видимости, завершил свою карьеру на 103FM, сообщает портал Мако .



Генеральный директор станции, Ор Целковник, дал понять Захави, что не вернется в эфир, если не извинится перед слушателями за свои резкие высказывания в адрес ультраортодоксальной общественности в ноябре прошлого года, которые привели к его отстранению от эфира.



"Захави была предоставлена возможность извиниться за оскорбительные вещи, которые он сказал, но он решил не извиняться, и пока он этого не сделает, он не вернется к микрофону", - сообщили Мако источники на станции. Другие источники на станции заявили: "Нет никаких шансов, что он вернется, они дали ему шанс извиниться, но Захави, как Захави, не будет извиняться, поэтому отстранение от эфира будет продолжаться и продолжаться, и он просто не вернется".



76-летний Зехави был отстранен от работы около четырех месяцев назад после резких высказываний, которые он сделал во время трансляции своей программы "Захави Ацбани" на фоне проходивших в то время коалиционных переговоров: "Все эти дреки, они цитируют мне стихи из Торы - молитесь, надевайте тфилин, зажигайте свечи в шабат, ходите скромно одетыми. Идите в к******** со скромностью, с халой, с зажиганием свечей и с тфилин. Я буду рад, если некоторые из вас повяжут тфилин на шею и повесятся, потому что они бездельничают".





