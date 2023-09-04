



Пусть победит лучший йогурт: Нетаниягу рассказал об итогах визита на Кипр

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершив встречу со своими греческими и кипрскими коллегами, заявил, что страны придут к решению вопроса о транспортировке израильского газа в Европу в течение ближайших трех-шести месяцев.



Кипр настаивает на заключении соглашения с Израилем и предлагает построить терминал для сжижения израильского газа в качестве альтернативы строительству газопровода в Восточном Средиземноморье, который должен был бы идти из Израиля на Кипр и далее в Грецию. Израиль также рассматривает предложение о строительстве трубопровода в Турцию и собственного плавучего комплекса по сжижению газа.



Нетаниягу также считает, что в случае успешной нормализации отношений с Саудовской Аравией инфраструктурные проекты могут быть расширены до создания средиземноморско-азиатского коридора.



“Это приведет к созданию связи между Индией, Аравийским полуостровом, Израилем, Кипром и Грецией", – сказал он. "Я думаю, что мы все это понимаем".



Глава правительства также затронул тему открытия для импорта жестко контролируемого израильского внутреннего рынка продовольствия.



"Мы собираемся вскоре открыть наш рынок молочных продуктов, что уже давно назрело", – сообщил Нетаниягу, отметив, что греческая и кипрская продукция зачастую дешевле своих израильских аналогов.



"Пусть победит лучший йогурт", – пошутил премьер-министр.