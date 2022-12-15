



Пункт о вето на решения БАГАЦа не будет включен в коалиционные соглашения



Об этом сообщает журналист Коби Борнштейн, до недавнего времени политический корреспондент 14 канала.



Пункт о преодолении вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут) не будет включен в коалиционные соглашения, а вместо него будет включена расплывчатая формулировка о "правовой реформе", подлежащая обсуждению позже. Один из лидеров ультраортодоксальных партий атаковал на Смотрича: "Полтора года он объяснял, насколько это необходимо, а в момент истины Биби стильно его купил, и вдруг вето стало для него неважным".



Один из высокопоставленных членов ультраортодоксальных партий заявил: "Очевидно, Биби больше находится под влиянием Аарона Барака, чем голоса народа и воли общества. Он просто делает все, чтобы заблокировать любую правовую реформу, которую мы пытаемся инициировать". Обращаясь к общественности, он говорит: "Не надейтесь на существенные правовые реформы, пока Нетаниягу дергает за ниточки".