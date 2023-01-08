



"Пугачева в Израиле - настоящая катастрофа"

В российских СМИ продолжается травля Аллы Пугачевой, к которой присоединяются все новые “деятели культуры”.



Поэтесса Татьяна Назарова хорошо знает Аллу Пугачеву. Женщина написала несколько хитов для Примадонны.

Назарова поведала, как переделала текст «Игры» специально под нее.



Решение певицы Аллы Пугачевой об отъезде за границу — это катастрофа. Такое заявление сделала поэтесса Татьяна Назарова в беседе с «МК».

В прошлом автор песен сотрудничала с певицей, предоставляя ей для исполнения свои стихи. В частности, ей принадлежат слова к композиции «Игра», которой Пугачева обычно завершала свои концерты.



«Пугачева просила меня переделать текст „Игры“ именно под нее. Он выдержал несколько правок. Потом Алла сама кое-что дошлифовывала. Там даже появились строчки, которых я не писала. Например, фразы „Я была так сексуальна“ в моем тексте не было. Это не мой стиль», — рассказала о сотрудничестве с певицей Татьяна Назарова.



Она добавила, что осуждает некоторые поступки певицы. Во-первых, ее эмиграцию. А во-вторых, недостаточно вдумчивое отношение к конфликтам.

«Я считаю недавний поступок Аллы, связанный с отъездом из России, катастрофой», — подчеркнула поэтесса.

