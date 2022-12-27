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"Пугачева работает на западные спецслужбы"
27.12.2022 15:10 Аркадий Бочаровский

"Пугачева работает на западные спецслужбы"

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире передачи "Место встречи" на телеканале НТВ заявил о том, что певица Алла Пугачева может работать на западные спецслужбы.

Помимо исполнительницы, Бородин упомянул видеоблогера и журналиста Юрия Дудя  и рэпера Моргенштерна.

"Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы", - сказал он.

Бородин добавил, что ждет официальные документы, которые подтвердят "связь Пугачевой" с западными государствами.

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