



"Пугачева работает на западные спецслужбы"

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире передачи "Место встречи" на телеканале НТВ заявил о том, что певица Алла Пугачева может работать на западные спецслужбы.



Помимо исполнительницы, Бородин упомянул видеоблогера и журналиста Юрия Дудя и рэпера Моргенштерна.



"Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы", - сказал он.



Бородин добавил, что ждет официальные документы, которые подтвердят "связь Пугачевой" с западными государствами.