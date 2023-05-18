



Пугачева и Ельцина поручились за экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

В суде по делу о "дискредитации" армии адвокат Евгения Ройзмана попросил приобщить список характеристик экс-мэра, предоставленных известными людьми. В их числе оказались певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Бориса Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссер Николай Коляда, экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и многие другие.



Однако характеристику Пугачевой судья к делу не приобщил. "Обращение Пугачевой не процессуальное и не исследуется", — сказал судья, сообщают российские СМИ.



Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал главред "Новой газеты" и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. "Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него", — сказал Муратов.



В суде допросили свидетелей, в числе которых была основательница Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег. После этого в суде объявили перерыв.



