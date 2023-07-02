



Психиатрическая экспертиза для подбросившего письмо на могилу Йони Нетаниягу



По итогам слушаний, состоявшихся сегодня, 2 июля, в мировом суде Ришон-ле Циона, арест подозреваемого в написании письма с угрозами в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу был продлен на три дня. По просьбе адвоката подозреваемого суд постановил не называть его имени.



Адвокат Итамар Цур, представляющий подозреваемого, заявил, что письмо не является уголовной угрозой. Всем ясно, что у него нет намерения причинить вред или угрожать премьер-министру, а все его действия проистекают из его психического состояния".



Он добавил: "Этот человек должен был получить консультацию перед следствием, консультацию, которую он не получил. Письмо бессвязное, и я думаю, ясно, что необходимо отнести его в профессиональную структуру, чтобы его проверили. На мой взгляд, его действия не равносильны угрозам".



Суд не принял ходатайство полиции о продлении срока задержания подозреваемого на неделю и написал в своем решении, что при данных обстоятельствах молодой человек будет передан не позднее чем через 24 часа для проведения психиатрической экспертизы. Суд также добавил, что имеются доказательства, связывающие подозреваемого с приписываемыми ему преступлениями, а также его признание, что он действительно написал письмо.

